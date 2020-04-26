ВДВ впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике

Российские десантники впервые в истории совершили высотное десантирование с высоты 10 тысяч метров в арктических условиях в районе архипелага Земля Франца Иосифа.

Об этом рассказали в Минобороны России.

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолётов Ил-76 с высоты 10 тысяч метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что были использованы средства высотного десантирования, в том числе парашютные системы специального назначения нового поколения, индивидуальное кислородное оборудование парашютиста, навигационное оборудование, специальное снаряжение и обмундирование в экстремальных условиях Арктики.

Ранее сообщалось, что военнослужащие соединений морской пехоты и береговой обороны Черноморского флота выполнили прыжки с парашютом в ходе проведения сбора по воздушно-десантной подготовке.