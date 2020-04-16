Военнослужащие ЧФ провели сбор по воздушно-десантной подготовке

Военнослужащие соединений морской пехоты и береговой обороны Черноморского флота выполнили прыжки с парашютом в ходе проведения сбора по воздушно-десантной подготовке.

Как передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ, бойцы десантировались с парашютами из вертолёта Ми-8 на специально подготовленную площадку в районе Севастополя.

«Личный состав в ходе занятий был экипирован в полное боевое снаряжение и кроме стандартных прыжков с высоты от 600 до 1500 метров выполнял высадку из низколетящего вертолёта с высоты 2—3 метра «по-штурмовому», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в мероприятиях боевой подготовки принимают участие порядка 300 военнослужащих из состава соединений морской пехоты и береговой обороны ЧФ.

Ранее, как сообщала газета «Известия», несколько корабельных поисково-ударных групп провели учения по уничтожению атомной подводной лодки условного противника у побережья Камчатки.