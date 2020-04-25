В мэрии Москвы ответили на иск из-за режима самоизоляции

Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра столицы Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.

Об этом информирует РБК со ссылкой на соответствующий документ.

В столичной мэрии отметили, ссылаясь на федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», что граждане обязаны не нарушать права других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

В документе отмечается, что, «вопреки ошибочному мнению административных истцов, оспариваемыми положениями указов не нарушаются права граждан, а возлагаются на граждан особые обязанности публично-правового характера, включающие в себя также и ограничения их свободного перемещения».

Ранее, как сообщает РИА Новости, группа столичных муниципальных депутатов подала коллективный иск в Мосгорсуд. Позиция истцов заключалась в том, что указы Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков нарушают права граждан на свободу передвижения и выбора места проживания, а также право на неприкосновенность частной жизни.

Собянин отмечал, что в Москве установлен оптимальный режим самоизоляции. По его словам, установленные в российской столице меры по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 являются более эффективными, чем в других городах мира.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Мелита Вуйнович заявляла, что применяемые в России ограничительные меры работают и система в целом справляется с эпидемией коронавирусной инфекции.