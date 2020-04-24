Решетников пообещал выполнение всех соцвыплат при любой цене на нефть

Власти выполнят все социальные выплаты и обязательства вне зависимости от того, какая будет складываться цена на нефть, заявил министр экономического развития Максим Решетников в эфире «Россия 24».

«Мы всё прогнозируем, у нас есть сценарии развития событий, но главное, в чём могут быть абсолютно уверены жители страны, — что все социальные выплаты, все обязательства государства будут выполнены вне зависимости от того, какая цена на нефть будет складываться», — цитирует его РИА Новости.

8 апреля сообщалось, что по состоянию на 1 марта накопленные ликвидные активы России составляли почти 18 трлн рублей.

Эта сумма складывалась из депозитов федеральных органов власти (15,3 трлн рублей) и активов региональных правительств (2,4 трлн рублей).

Как отмечал министр финансов Антон Силуанов, объём Фонда национального благосостояния к концу года с учётом расходов составит 7 трлн рублей.

Глава ведомства добавил, что этих средств хватит для исполнения бюджетных обязательств до 2024 года даже при сохранении текущей стоимости нефти.

Силуанов также заявил, что ведомство не планирует сокращать расходы федерального бюджета в 2020 году.