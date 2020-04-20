Минфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году

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Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ведомство не планирует сокращать расходы федерального бюджета в 2020 году.
Минфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году
  • РИА Новости

«Мы не сокращаем расходы, общий объём расходов федерального бюджета будет только увеличиваться», — приводит ТАСС слова Силуанова.

Он отметил, что для поддержания плановых расходов будут использованы средства Фонда национального благосостояния и заимствования.

Ранее Силуанов заявил, что объём Фонда национального благосостояния к концу года с учётом расходов составит 7 трлн рублей.

Также он сообщал, что объём ресурсов, направляемых российскими властями на сдерживание распространения коронавируса и сглаживание последствий пандемии, составляет порядка 2,8% ВВП.

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