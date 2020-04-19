К концу 2020 года в ФНБ останется 7 трлн рублей

Объём Фонда национального благосостояния к концу года с учётом расходов составит 7 трлн рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

По словам главы ведомства, этих средств хватит для исполнения бюджетных обязательств до 2024 года даже при сохранении текущей стоимости нефти.

При этом в текущем году власти намерены выделить 2 трлн рублей для поддержки экономики и социальной сферы, сообщает РИА Новости.

Ранее Силуанов заявил, что объём ресурсов, направляемых российскими властями на сдерживание распространения коронавируса и сглаживание последствий пандемии, составляет порядка 2,8% ВВП.

По состоянию на 1 марта накопленные ликвидные активы России составляли почти 18 трлн рублей.