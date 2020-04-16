Россия направила 2,8% ВВП на сглаживание последствий пандемии

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что объём ресурсов, направляемых российскими властями на сдерживание распространения коронавируса и сглаживание последствий пандемии, составляет порядка 2,8% ВВП.
Россия направила 2,8% ВВП на сглаживание последствий пандемии
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

«На решение этих задач направлен дополнительный финансовый ресурс (прямые расходы бюджета, снижение налоговой нагрузки и предоставление налоговых отсрочек, также гарантийная поддержка) общим объёмом около 2,8% ВВП», — цитирует его ТАСС. 

Также Силуанов сообщил, что в 2020 году для поддержки российской экономики будут задействованы ресурсы Фонда национального благосостояния.

«При текущих ценах на нефть — $20 за баррель — направим в экономику около 2 трлн рублей», — рассказал министр.

Силуанов добавил, что существуют риски «серьёзного недопоступления налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета» в размере более 1 трлн рублей. Он отметил, что ведомство будет «компенсировать это за счёт других источников».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о разработке новых мер поддержки экономики в условиях пандемии.

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