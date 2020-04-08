Назван размер накопленной Россией денежной подушки

По состоянию на 1 марта накопленные ликвидные активы России составляли почти 18 трлн рублей.

Как пишет РБК на основе анализа данных Центробанка, эта сумма складывается из депозитов федеральных органов власти (15,3 трлн рублей) и активов региональных правительств (2,4 трлн рублей).

Таким образом, общая сумма составляет не менее 17,7 трлн рублей.

Отмечается, что накопленная перед периодом падения цен на нефть и последствиями распространения коронавирусной инфекции ликвидность федерального центра включает в основном валютные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и валюту, которую Минфин успел купить в начале 2020 года при ценах на нефть выше $42,4 за баррель, а также рублёвые остатки на счетах федерального бюджета и остатки средств на счетах внебюджетных госфондов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство работает над новым пакетом мер поддержки населения и предпринимателей.

6 апреля стало известно, что правительство России утвердило «меры по обеспечению устойчивого развития экономики» в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Подписанным постановлением утверждены меры поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей из сфер, которые больше остальных пострадали из-за вируса.

Так, для включённых в реестр субъектов МСП предусматривается продление на срок до шести месяцев уплаты налога на прибыль, сборов и страховых взносов.

Кроме того, сроки начала проведения налоговых проверок перенесены на 1 июня 2020 года.

Также упрощается порядок предоставления организациям отсрочек и рассрочек по уплате налогов и страховых взносов на срок до одного года в зависимости от объёма снижения доходов налогоплательщика и без начисления процентов на сумму задолженности.

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что Россия готова к новой экономической реальности из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. По его словам, резервов хватит, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и бюджете. При этом он добавил, что «тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве».

Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с Newinform дал прогноз ситуации в российской экономике.