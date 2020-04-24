Студентов-медиков предложили направить в коронавирусные стационары

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Мэр Москвы Сергей Собянин попросил Министерство здравоохранения и Министерство образования направить студентов-медиков на практику в коронавирусные стационары.
Студентов-медиков предложили направить в коронавирусные стационары
  • РИА Новости

«Очевидно, что нам понадобятся дополнительные кадры для обеспечения всей этой работы. Свободных кадров нет, перетягивать из одного региона в другой тоже бессмысленно. Прошу дать поручение к понедельнику подготовить приказ Министерства здравоохранения и Министерства образования по направлению на практику студентов 4-го и 5-го курсов», — приводит ТАСС слова Собянина.

Ранее он заявил, что в Москве с коронавирусной инфекцией ведут борьбу несколько десятков тысяч медицинских работников.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала сообщила, что к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 система здравоохранения Москвы привлечена более чем на 40%.

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