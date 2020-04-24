Более 40% системы здравоохранения Москвы борются с коронавирусом

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Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 привлечено более 40% системы здравоохранения Москвы.
Более 40% системы здравоохранения Москвы борются с коронавирусом
  • АГН «Москва»

«Все действительно работают на пределе: врачи, медсёстры и младший обслуживающий персонал. Все они наши герои, герои сегодняшнего дня. Уже более 40% всей московской системы здравоохранения», — приводит ТАСС слова Раковой.

Она отметила, что «все остальные врачи также находятся под постоянным риском столкновения с потенциально заразившимися».

Также Ракова напомнила, что тест на коронавирус в столице обязаны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ.

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