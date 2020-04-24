Уволилась министр здравоохранения Приамурья

Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова увольняется по собственному желанию.

«Евгения Сергеевна Жарновникова покидает пост министра здравоохранения Амурской области по собственному желанию. С понедельника исполняющим обязанности министра становится Светлана Леонтьева (ранее — первый заместитель министра здравоохранения региона)», — приводит РИА Новости сообщение правительства региона.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров 22 апреля раскритиковал власти Амурской области, республик Алтай и Тыва, которые не подают заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.

Ранее доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский оценил ситуацию с пандемией COVID-19 в России.