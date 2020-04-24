Уволилась министр здравоохранения Приамурья

Короткая ссылка
Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова увольняется по собственному желанию.
Уволилась министр здравоохранения Приамурья
  • ©amurzdrav.ru

«Евгения Сергеевна Жарновникова покидает пост министра здравоохранения Амурской области по собственному желанию. С понедельника исполняющим обязанности министра становится Светлана Леонтьева (ранее — первый заместитель министра здравоохранения региона)», — приводит РИА Новости сообщение правительства региона.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров 22 апреля раскритиковал власти Амурской области, республик Алтай и Тыва, которые не подают заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.

Ранее доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский оценил ситуацию с пандемией COVID-19 в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить