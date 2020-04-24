Продажи имбиря в России выросли в три раза

Продажи имбиря в России в апреле оказались в три раза выше продаж в феврале 2020 года в денежном выражении.

«Аналитики сравнивали агрегированные обезличенные показатели продаж за 1—20 апреля 2020 года и выяснили следующее: объём продаж имбиря в РФ в денежном выражении превысил квартальный объём продаж 2019 года и оказался в три раза выше объёма продаж за февраль 2020 года, а также оказался выше объёма продаж за аналогичный период прошлого года на 310%», — приводит ТАСС исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Средний чек покупки составил 112 рублей, что на 268% больше, чем за тот же период прошлого года.

Пятая часть продаж имбиря в стране пришлась на Московский регион.

Ранее власти Москвы прокомментировали ситуацию с ценами на имбирь.