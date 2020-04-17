Власти Москвы прокомментировали ситуацию с ценами на имбирь

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Глава Департамента торговли Москвы Алексей Немерюк заявил, что по 52 товарам из списка первой необходимости проводится постоянный мониторинг.
Власти Москвы прокомментировали ситуацию с ценами на имбирь
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«Мониторинг группы товаров проводится с 2014 года. Есть сезонные колебания на овощную и фруктовую группу товаров. Что произошло с имбирём, чесноком и лимонами — это искусственно созданный ажиотаж», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, цены на чеснок выросли в четыре раза, на имбирь — в два раза, а сейчас цена на имбирь вернулась на прежний уровень.

Если говорить о лимонах, то турецкие лимоны перестали поставляться из-за окончания сезона и начались поставки аргентинских, пояснил Немерюк.

«Рассчитываем, что на них цены будут более стабильными. Лимон и имбирь не включены в список первоочередного спроса. Мы не мониторим цены на них», — добавил он.

Ранее Немерюк напомнил об обязанности сотрудников магазинов регулировать поток посетителей и следить за соблюдением дистанции.

Телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье отменили примерки в пунктах выдачи интернет-магазинов.

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