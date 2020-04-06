В Подмосковье отменили примерки в пунктах выдачи интернет-магазинов

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов рассказал о порядке выдачи товаров в интернет-магазинах.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы договорились, что ни в одной точке выдачи товара не будет примерки. Нам важно, чтобы в точку выдачи товара заходил только один человек и находился с человеком из компании», — заявил Хромов.

Покупку открывают, кладут на стол и отходят, после чего покупатель забирает приобретённые вещи. Сотрудники и посетители не приближаются друг к другу ближе чем на два метра.

«Все сотрудники пунктов выдачи товара обеспечены масками и перчатками, систематически проводят дезинфекцию помещения, чтобы у нас был минимизирован риск какого-то заражения или передачи инфекции», — сообщил Хромов.

Он отметил, что с таким порядком согласились все онлайн-ретейлеры.

Ранее, как сообщало URA.RU, в ЯНАО рассказали о дополнительных мерах поддержки бизнеса.