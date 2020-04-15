Власти Москвы напомнили об обязанности сотрудников магазинов регулировать поток посетителей

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Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк напомнил об обязанности сотрудников магазинов регулировать поток посетителей и следить за соблюдением дистанции.
Власти Москвы напомнили об обязанности сотрудников магазинов регулировать поток посетителей
  • РИА Новости

«Работаем со всеми сетевыми компаниями на предмет социального дистанцирования. Коллеги выполняют все требования и указы. Бывает, конечно, что посетителей у одного прилавка несколько больше. Мы ориентируем сотрудников самих магазинов, чтобы они пресекали такие случаи», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, персонал должен разъяснять, что необходимо соблюдать дистанцию в полтора-два метра и что покупателю необходимо дождаться, пока другой человек отойдёт от прилавка.

«Мы за это штрафуем. Если сотрудники видят наплыв покупателей, в местах напряжения им нужно выставлять консультанта, который бы не позволял людям толпиться у прилавка», — добавил Немерюк.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье отменили примерки в пунктах выдачи интернет-магазинов.

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