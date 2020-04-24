Кадыров рассказал о первой встрече с Путиным в 2000 году

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в первый раз встретился с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в 2000 году.

«Первый раз меня познакомил с нашим президентом Ахмат-хаджи Кадыров, это было в Сочи в 2000 году. В последующем были встречи также в Моздоке, в Гудермесе», — приводит ТАСС его слова в прямом эфире в Instagram.

В декабре 2019 года Путин в ходе большой пресс-конференции объяснил решение присвоить Ахмату и Рамзану Кадыровым звание «Герой России».

По его словам, Ахмат Кадыров сам пришёл к нему, чтобы выстроить отношения республики с Москвой, и позднее погиб от рук террористов.

Российский лидер отметил, что действующий глава Чечни Рамзан Кадыров до сих пор ежедневно подвергается опасности и участвует в проведении боевых операций.

Позднее Кадыров рассказал, что Путин просил его «не лезть под пули» и заниматься хозяйственными вопросами.