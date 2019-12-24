Кадыров рассказал о просьбе Путина «не лезть под пули»

Президент Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что российский лидер Владимир Путин просил его «не лезть под пули» и заниматься хозяйственными вопросами.

Об этом он сказал во время пресс-конференции.

«Он меня попросил, чтобы я берёг себя: «Будь аккуратен, не лезь, ты навоевался, занимайся хозяйственными, социальными вопросами». Как старший, как президент он мне давал напутствие», — цитирует Кадырова РИА Новости.

При этом глава Чечни добавил, что «готов выполнить приказ любой сложности».

Ранее Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции объяснил присвоение Ахмату и Рамзану Кадыровым звания Героя России.

По его словам, действующий глава Чечни до сих пор ежедневно подвергается опасности и участвует в проведении боевых операций, хотя Путин ему это запрещал.