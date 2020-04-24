Под Саратовом для пациентов с COVID-19 развернут более 1700 мест
«Мы перепрофилировали несколько медучреждений, развернули запланированные 1211 коек, в том числе 734 с кислородной поддержкой… На этой неделе ещё 300 коек открывает клиника медуниверситета. На следующей неделе 200 мест будем готовить в областной офтальмологической больнице», — приводит РИА Новости его слова в ходе обращения в Instagram.
По словам Радаева, всего в регионе будет развёрнуто 1711 специализированных мест для больных коронавирусной инфекцией.
«Это серьёзные мощности, и они должны быть, но надеюсь, что мы ими не воспользуемся», — отметил губернатор.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в некоторых регионах России необходимо увеличить коечный фонд в связи с распространением коронавирусной инфекции.