Собянин призвал увеличить число коек в регионах из-за коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в некоторых регионах России необходимо увеличить коечный фонд в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра. 
Собянин призвал увеличить число коек в регионах из-за коронавируса
  • АГН «Москва»

По его словам, если не учитывать данные по Москве, в России в настоящее время занято около 24,8 тыс. коек, общее число коек составляет около 80 тыс. 

Собянин уточнил, что при нынешних темпах распространения коронавируса в течение трёх-четырёх недель все 80 тыс. коек будут заполнены.

«Мне кажется, что всё-таки нужно в ряде регионов, которые подвержены рискам, или там, где мы видим уже, что увеличивается заболеваемость, или в городах-миллионниках, агломерациях ещё раз посмотреть на норматив развёрнутого коечного фонда, увеличить его хотя бы в два раза — с тысячи до двух тысяч», — заявил мэр Москвы.

Ранее Собянин назвал «достаточными на данном этапе» принятые в связи с коронавирусом меры в Москве.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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