Собянин призвал увеличить число коек в регионах из-за коронавируса
- АГН «Москва»
По его словам, если не учитывать данные по Москве, в России в настоящее время занято около 24,8 тыс. коек, общее число коек составляет около 80 тыс.
Собянин уточнил, что при нынешних темпах распространения коронавируса в течение трёх-четырёх недель все 80 тыс. коек будут заполнены.
«Мне кажется, что всё-таки нужно в ряде регионов, которые подвержены рискам, или там, где мы видим уже, что увеличивается заболеваемость, или в городах-миллионниках, агломерациях ещё раз посмотреть на норматив развёрнутого коечного фонда, увеличить его хотя бы в два раза — с тысячи до двух тысяч», — заявил мэр Москвы.
Ранее Собянин назвал «достаточными на данном этапе» принятые в связи с коронавирусом меры в Москве.
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.