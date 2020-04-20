Собянин назвал «достаточными на данном этапе» принятые меры в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ограничительные меры, принятые в столице в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, достаточными на данном этапе.
Собянин назвал «достаточными на данном этапе» принятые меры в Москве
  • РИА Новости

«На этой неделе мы вводим со среды автоматический контроль за соблюдением электронных пропусков, карантинного режима на транспорте — как в метрополитене, в наземном общественном транспорте, на личных машинах. Этого на этой стадии, мне кажется, достаточно», — приводит ТАСС слова Собянина.

Он отметил, что меры сдерживания и самоизоляции, которые были приняты по поручению президента России Владимира Путина необходимо продолжать.

Ранее Собянин сообщил, что диагностика позволяет выявлять всё больше пациентов с лёгкой формой заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 или без симптоматики.

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