Собянин рассказал о выявлении бессимптомных пациентов с коронавирусом
- РИА Новости
«У нас нет такой быстрой динамики нарастания тяжёлых пациентов, как мы видим по диагностике. Диагностика всё больше и больше выявляет пациентов лёгких и бессимптомных», — приводит РИА Новости слова Собянина.
Ранее Собянин заявил о возможности ужесточения в столице пропускного режима, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
20 апреля число заразившихся коронавирусом в Москве возросло до 26 352, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.