Собянин рассказал о выявлении бессимптомных пациентов с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что диагностика позволяет выявлять всё больше пациентов с лёгкой формой заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 или без симптоматики.

«У нас нет такой быстрой динамики нарастания тяжёлых пациентов, как мы видим по диагностике. Диагностика всё больше и больше выявляет пациентов лёгких и бессимптомных», — приводит РИА Новости слова Собянина.

Ранее Собянин заявил о возможности ужесточения в столице пропускного режима, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

20 апреля число заразившихся коронавирусом в Москве возросло до 26 352, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.