В Подмосковье оборудуют почти 8 тысяч коек для пациентов с COVID-19

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В Московской области оборудуют около 7,8 тыс. инфекционных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе порядка 6,5 тыс. — с подачей кислорода.
В Подмосковье оборудуют почти 8 тысяч коек для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

«Всего по поручению губернатора Андрея Воробьева до конца апреля в Подмосковье будет перепрофилировано 17 больниц для лечения пациентов с COVID-19: создается 7,8 тыс. коек, из них почти 6,5 тыс. — с кислородом», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального правительства.

Отмечается, что это позволит за месяц увеличить количество инфекционных коек в Московской области практически в два раза.

Ранее сообщалось, что в Московской области усилили проверку соблюдения санитарных норм на предприятиях.

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