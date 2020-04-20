В Подмосковье усилили проверку соблюдения санитарных норм на предприятиях

В Московской области усилили проверку соблюдения санитарных норм на предприятиях.

Об этом сообщает телеканал «360».

Проверки проводят каждый день сотрудники Министерства инвестиций, промышленности и науки региона. За крупные или повторные нарушения грозит административная или уголовная ответственность. Инспекторы вправе приостановить работу предприятия на срок до 90 суток.

«Если предприятие нарушает санитарно-эпидемиологические правила, сообщите нам название организации и её адрес. Если есть возможность, приложите видеозапись или фотографии, где зафиксированы нарушения. Наши сотрудники всё проверят», — отметила глава ведомства Наталья Егорова.

Она назвала недопустимым безответственное отношение к здоровью тех, кто вынужден работать в это непростое время, передаёт mosaica.ru.

Ранее сообщалось, что инфекционным больницам Подмосковья направят ещё 750 млн рублей на койки для пациентов с коронавирусом.