В Подмосковье усилили проверку соблюдения санитарных норм на предприятиях

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В Московской области усилили проверку соблюдения санитарных норм на предприятиях.
В Подмосковье усилили проверку соблюдения санитарных норм на предприятиях
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Проверки проводят каждый день сотрудники Министерства инвестиций, промышленности и науки региона. За крупные или повторные нарушения грозит административная или уголовная ответственность. Инспекторы вправе приостановить работу предприятия на срок до 90 суток.

«Если предприятие нарушает санитарно-эпидемиологические правила, сообщите нам название организации и её адрес. Если есть возможность, приложите видеозапись или фотографии, где зафиксированы нарушения. Наши сотрудники всё проверят», — отметила глава ведомства Наталья Егорова.

Она назвала недопустимым безответственное отношение к здоровью тех, кто вынужден работать в это непростое время, передаёт mosaica.ru.

Ранее сообщалось, что инфекционным больницам Подмосковья направят ещё 750 млн рублей на койки для пациентов с коронавирусом.

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