Эксперт прокомментировал программу льготной ипотеки под 6,5%

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Анна Лушникова
Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв прокомментировал в беседе с RT постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
Эксперт прокомментировал программу льготной ипотеки под 6,5%
  • © РИА Новости

«Это постановление — очень нужная вещь. Решение жилищных проблем населения, особенно на выходе из этой сложной ситуации, связанной с распространением коронавируса, может быть драйвером развития любой отрасли», — считает эксперт.

Калачёв также отметил важность развития жилищного строительства в России.

«Пока не ясно, сколько человек может быть вовлечено в данную программу, но полагаю, что многие тысячи. Это очень поспособствует развитию российской экономики и нормализации нашей жизни», — сказал он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.

Льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года, а ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита.

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