В Тверской области запустили ускоренное обучение медиков для борьбы с COVID-19

В Тверской области организовали ускоренное обучение медицинского персонала для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство.

Заявки на образовательные курсы подали 250 медработников. Они пройдут краткосрочные дополнительные образовательные программы в Тверском государственном медицинском университете и Тверском медицинском колледже.

Среди направлений — «Респираторная поддержка», «Коронавирусная инфекция. Грипп. Инфекционные болезни», «Роль средних медицинских работников в профилактике, диагностике, лечении коронавирусной инфекции».

Ранее портал RIA56 сообщал, что Роспотребнадзор присвоил своему управлению в Оренбургской области статус федерального референс-центра по COVID-19.