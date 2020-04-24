В Тверской области запустили ускоренное обучение медиков для борьбы с COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство.
Заявки на образовательные курсы подали 250 медработников. Они пройдут краткосрочные дополнительные образовательные программы в Тверском государственном медицинском университете и Тверском медицинском колледже.
Среди направлений — «Респираторная поддержка», «Коронавирусная инфекция. Грипп. Инфекционные болезни», «Роль средних медицинских работников в профилактике, диагностике, лечении коронавирусной инфекции».
Ранее портал RIA56 сообщал, что Роспотребнадзор присвоил своему управлению в Оренбургской области статус федерального референс-центра по COVID-19.