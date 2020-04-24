Власти Подмосковья призвали врачей к мобилизации в борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал врачей к мобилизации и максимальной вовлечённости в борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Процедура самоизоляции начала давать результат. Это факт. В следующем месяце нас ждёт ещё более сложный период», — заявил глава региона на совещании по видеосвязи со главными врачами Подмосковья.

Он также напомнил, что в области действуют федеральные и региональные доплаты за лечение пациентов с COVID-19.

Также стало известно, что в Башкирии появится межведомственная комиссия по защите врачей.

Как передаёт Mkset.ru, соответствующее поручение дал глава региона Радий Хабиров. Представители комиссии будут посещать больницы и поликлиники и проверять, всего ли хватает медикам для соблюдения безопасности.

Ранее в Нижегородской области рассказали о работе, направленной на борьбу с коронавирусом.