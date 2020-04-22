В Нижегородской области рассказали о работе по борьбе с коронавирусом

В Нижегородской области рассказали о работе, направленной на борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщает Newsnn.ru.

Из резервного фонда правительства России регион получил первый транш в размере 2,1 млрд рублей.

На 32,15 млн рублей закуплены аппараты искусственной вентиляции лёгких, а 787 млн направлено на систему централизованного снабжения газами коечного фонда.

Ещё 290,17 млн рублей реализовано через стимулирующие выплаты медицинским сотрудникам, контактирующим с больными коронавирусом.

Область также получила 996,2 млн рублей для обеспечения сбалансированности бюджета. На эти средства перепрофилирован коечный фонд, приобретены индивидуальные средства защиты для врачей.

Ранее портал RIA56 сообщал, что Роспотребнадзор присвоил своему управлению в Оренбургской области статус федерального референс-центра по COVID-19.