Минтруд рекомендовал обеспечить выплаты сотрудникам интернатов
- © Максим Блинов
- РИА Новости
По её словам, резервные фонды регионов в настоящий момент «ориентированы на обеспечение мероприятий по борьбе» с коронавирусом.
«За счёт средств резервных фондов нами рекомендовано обеспечить повышенные выплаты в заработных платах... для финансовой поддержки сотрудников, которые уходят на две недели на карантин вместе с проживающими», — сказала она.
Она также рассказала, что в 16 психоневрологических интернатах и других стационарных учреждениях в семи регионах было зафиксировано 457 заболевших COVID-19.
Ранее власти Москвы установили выплаты донорам крови с антителами к COVID-19.