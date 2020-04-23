Минтруд рекомендовал обеспечить выплаты сотрудникам интернатов

Минтруд России рекомендовал регионам обеспечить повышенные выплаты сотрудникам, которые уходят на карантин в организациях соцобслуживания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя главы ведомства Ольгу Баталину.

По её словам, резервные фонды регионов в настоящий момент «ориентированы на обеспечение мероприятий по борьбе» с коронавирусом.

«За счёт средств резервных фондов нами рекомендовано обеспечить повышенные выплаты в заработных платах... для финансовой поддержки сотрудников, которые уходят на две недели на карантин вместе с проживающими», — сказала она.

Она также рассказала, что в 16 психоневрологических интернатах и других стационарных учреждениях в семи регионах было зафиксировано 457 заболевших COVID-19.

Ранее власти Москвы установили выплаты донорам крови с антителами к COVID-19.