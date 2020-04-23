В 16 интернатах России выявили 457 заболевших коронавирусом

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В 16 психоневрологических интернатах и других стационарных учреждениях в семи регионах России выявили 457 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в российском Минтруде.
В 16 интернатах России выявили 457 заболевших коронавирусом
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«В настоящий момент факты заболевания, случаи заболевания коронавирусом выявлены в семи регионах России, это 16 стационарных организаций. На текущий момент это 457 человек», — цитирует замминистра труда и социальной защиты Ольгу Баталину ТАСС.

Ранее у 60 сотрудников Люберецкой областной больницы обнаружили коронавирус.

20 апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России зафиксировано 285 очагов заражения коронавирусом, в основном в медорганизациях.

Профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Михайлов в беседе с НСН дал рекомендации по профилактике коронавируса.

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