В Подмосковье у 60 сотрудников больницы обнаружили коронавирус

В Московской области у 60 сотрудников Люберецкой областной больницы обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

«По имеющейся информации, из 2,9 тыс. сотрудников больницы у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией», — сообщили в министерстве.

Специалисты выявили круг контактировавших с заражёнными лиц, все они находятся под медицинским наблюдением.

Ранее сообщалось, что всего в Подмосковье зафиксировано 6590 случаев заболевания коронавирусом.