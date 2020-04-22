В Подмосковье у 60 сотрудников больницы обнаружили коронавирус
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.
«По имеющейся информации, из 2,9 тыс. сотрудников больницы у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией», — сообщили в министерстве.
Специалисты выявили круг контактировавших с заражёнными лиц, все они находятся под медицинским наблюдением.
Ранее сообщалось, что всего в Подмосковье зафиксировано 6590 случаев заболевания коронавирусом.