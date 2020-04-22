В Подмосковье за сутки скончались семеро пациентов с коронавирусом
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Таким образом, общее число летальных исходов в регионе возросло до 56.
Всего в Московской области зафиксировано 6590 случаев заболевания коронавирусом.
Ещё 186 заболевших выздоровели.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России носит управляемый характер и динамика новых случаев остаётся сглаженной.
В то же время в Кремле подчеркнули, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 является «очень серьёзной».