В Подмосковье за сутки скончались семеро пациентов с коронавирусом

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В Московской области за сутки скончались семеро пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
В Подмосковье за сутки скончались семеро пациентов с коронавирусом
  • © РИА Новости

Таким образом, общее число летальных исходов в регионе возросло до 56.

Всего в Московской области зафиксировано 6590 случаев заболевания коронавирусом.

Ещё 186 заболевших выздоровели.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России носит управляемый характер и динамика новых случаев остаётся сглаженной.

В то же время в Кремле подчеркнули, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 является «очень серьёзной».

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