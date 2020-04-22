В Кремле назвали «очень серьёзной» ситуацию с коронавирусом
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- РИА Новости
По его словам, ситуация «действительно очень серьёзная, очень сложная, очень проблематичная, доставляет проблемы людям во всём мире, включая Россию».
Песков считает важным, чтобы международное сообщество сохраняло единство в борьбе с коронавирусом, отмечая, что «это единственный путь».
В Кремле добавили, что рост числа заболевших коронавирусом в России является довольно значительным, но он не ставит под угрозу систему здравоохранения страны.
Также Песков заявил, что в России ожидают снижения числа заболевших коронавирусом во второй половине мая.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России ещё не пройден.