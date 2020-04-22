В Кремле назвали «очень серьёзной» ситуацию с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNBC заявил, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 является «очень серьёзной».

По его словам, ситуация «действительно очень серьёзная, очень сложная, очень проблематичная, доставляет проблемы людям во всём мире, включая Россию».

Песков считает важным, чтобы международное сообщество сохраняло единство в борьбе с коронавирусом, отмечая, что «это единственный путь».

В Кремле добавили, что рост числа заболевших коронавирусом в России является довольно значительным, но он не ставит под угрозу систему здравоохранения страны.

Также Песков заявил, что в России ожидают снижения числа заболевших коронавирусом во второй половине мая.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России ещё не пройден.