Кардиохирург дал рекомендации по профилактике коронавируса

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Профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Михайлов дал рекомендации по профилактике коронавируса.
Кардиохирург дал рекомендации по профилактике коронавируса
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«В первую очередь сейчас от населения хотелось бы больше приверженности к сохранению карантина», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, лучший метод сбережения здоровья — профилактика заболевания.

«Если вам пришлось самоизолироваться, вы при этом чувствуете себя хорошо, найдите возможность делать регулярные физические упражнения, хотя бы просто гимнастику. Большинство простых упражнений можно делать дома», — сказал Михайлов.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с коронавирусом в России.

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