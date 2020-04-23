Кардиохирург дал рекомендации по профилактике коронавируса

Профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Михайлов дал рекомендации по профилактике коронавируса.

«В первую очередь сейчас от населения хотелось бы больше приверженности к сохранению карантина», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, лучший метод сбережения здоровья — профилактика заболевания.

«Если вам пришлось самоизолироваться, вы при этом чувствуете себя хорошо, найдите возможность делать регулярные физические упражнения, хотя бы просто гимнастику. Большинство простых упражнений можно делать дома», — сказал Михайлов.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с коронавирусом в России.