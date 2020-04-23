Кардиохирург оценил опасность коронавируса для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Михайлов оценил опасность коронавируса.

«В ряде исследований, опубликованных к сегодняшнему дню, показано, что у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями коронавирусная инфекция чаще протекает в более тяжёлых формах и чаще отмечаются неблагоприятные исходы», — заявил он в беседе с НСН.

Вместе с тем он отметил, что скорость представления научных данных сейчас продиктована обстоятельствами, и потом уже оказывается, что часть клинических аспектов могла быть недоучтена при первичном анализе.

Как отметил Михайлов, пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще всего знают о своём статусе.

«Сейчас есть общие рекомендации — соблюдать карантин, при непреодолимой необходимости выхода на улицу нужно соблюдать дистанцию; вообще, лишний раз стараться не выходить из дома. А для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями эти рекомендации должны быть ещё более жёсткими», — добавил он.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с коронавирусом в России.