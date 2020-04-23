Главврач больницы в Ленобласти рассказала о работе во время пандемии
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- РИА Новости
«Мы перепрофилировали больницу в инфекционную. С помощью комитета по здравоохранению, правительства всё оснастили. Отрадно, что коллектив с задачей справился, никто не испугался», — заявила она в рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф «Вирус, который мы победим вместе. Истории врачей».
Корончевская также напомнила о системе охраны здоровья и эпидемического благополучия человека.
«Мы проводим учения по особо опасным инфекциям — в мире этого нет нигде», — пояснила она.
Кроме того, главврач отметила, что график работы практически круглосуточный.
«Мы справимся, а силы иссякнут, наверное, когда закончится коронавирус», — добавила она.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал сценарии развития эпидемии коронавируса в России.