Главврач больницы в Ленобласти рассказала о работе во время пандемии

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Главный врач районной больницы Кингисеппа Ленинградской области Зинаида Корончевская рассказала о работе во время пандемии.
Главврач больницы в Ленобласти рассказала о работе во время пандемии
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Мы перепрофилировали больницу в инфекционную. С помощью комитета по здравоохранению, правительства всё оснастили. Отрадно, что коллектив с задачей справился, никто не испугался», — заявила она в рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф «Вирус, который мы победим вместе. Истории врачей».

Корончевская также напомнила о системе охраны здоровья и эпидемического благополучия человека.

«Мы проводим учения по особо опасным инфекциям — в мире этого нет нигде», — пояснила она.

Кроме того, главврач отметила, что график работы практически круглосуточный.

«Мы справимся, а силы иссякнут, наверное, когда закончится коронавирус», — добавила она.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал сценарии развития эпидемии коронавируса в России.

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