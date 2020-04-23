Новая масштабная дезинфекция пройдёт в Москве 24 апреля
- РИА Новости
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«Предстоящая дезинфекция будет уже пятой с конца марта», — цитирует Интерфакс Бирюкова.
Отмечается, что асфальтобетонные и плиточные покрытия всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов будут обработаны дезинфицирующими препаратами.
Также будут продезинфицированы общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.
Ранее главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко заявил, что в настоящее время в больницы поступает больше пациентов с коронавирусом, чем выписывается.