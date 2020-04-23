Новая масштабная дезинфекция пройдёт в Москве 24 апреля

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что очередная масштабная дезинфекция столичных дорог и общественных пространств состоится в пятницу, 24 апреля.
Новая масштабная дезинфекция пройдёт в Москве 24 апреля
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Предстоящая дезинфекция будет уже пятой с конца марта», — цитирует Интерфакс Бирюкова.

Отмечается, что асфальтобетонные и плиточные покрытия всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов будут обработаны дезинфицирующими препаратами.

Также будут продезинфицированы общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

Ранее главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко заявил, что в настоящее время в больницы поступает больше пациентов с коронавирусом, чем выписывается.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить