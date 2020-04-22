Главврач больницы в Коммунарке рассказал о ситуации с коронавирусом
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- РИА Новости
По его словам, в последние недели в Москве открывались новые больницы для лечения пациентов с коронавирусом, что давало надежду, что «удастся снизить большую нагрузку с работающих стационаров».
Проценко отметил, что на прошлой неделе «был небольшой спад», но «сегодня число госпитализаций снова растёт».
«Снова отрицательная динамика — поступает пациентов больше, чем выписываем», — написал он в своём Facebook.
За последние сутки в России выявлено 5236 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах.
Днём ранее было зафиксировано 5642 новых случая.