За сутки в России выявлено 5236 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано 5236 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Общее число инфицированных выросло до 57 999.
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Днём ранее было зафиксировано 5642 новых случая.
22 апреля сообщалось, что в стране проведено более 2,2 млн тестов на коронавирус, под меднаблюдением находятся 145 тыс. человек.
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