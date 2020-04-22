За сутки в России выявлено 5236 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано 5236 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Общее число инфицированных выросло до 57 999.

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Днём ранее было зафиксировано 5642 новых случая. 22 апреля сообщалось, что в стране проведено более 2,2 млн тестов на коронавирус, под меднаблюдением находятся 145 тыс. человек.