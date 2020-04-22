В Тверской области рассказали о работе по оснащению медучреждений
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- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство.
В частности, заключены контракты на поставку 760 единиц медтехники и оборудования, среди которого аппараты искусственной вентиляции лёгких.
Также стадо известно, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в режиме видеоконференции пообщался с главврачами 24 медучреждений, передаёт Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
По словам Никитина, на данный момент пациентов с COVID-19 принимают в 22 медучреждениях. К приёму подготовлено почти 2 тыс. коек.
«К концу месяца мы полностью выполним норматив и увеличим их количество до 2229. Сейчас имеющийся резерв значительно превышает потребности, но мы должны быть готовы к любому развитию событий», — сказал глава региона.
Ранее сообщалось, что в больницах Адыгеи создадут ещё 500 мест для пациентов с коронавирусом.