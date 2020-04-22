В Тверской области рассказали о работе по оснащению медучреждений

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В Тверской области продолжают работу по повышению оснащённости медучреждений для лечения больных коронавирусом.
В Тверской области рассказали о работе по оснащению медучреждений
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство.

В частности, заключены контракты на поставку 760 единиц медтехники и оборудования, среди которого аппараты искусственной вентиляции лёгких.

Также стадо известно, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в режиме видеоконференции пообщался с главврачами 24 медучреждений, передаёт Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По словам Никитина, на данный момент пациентов с COVID-19 принимают в 22 медучреждениях. К приёму подготовлено почти 2 тыс. коек.

«К концу месяца мы полностью выполним норматив и увеличим их количество до 2229. Сейчас имеющийся резерв значительно превышает потребности, но мы должны быть готовы к любому развитию событий», — сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что в больницах Адыгеи создадут ещё 500 мест для пациентов с коронавирусом.

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