В больницах Адыгеи создадут ещё 500 мест для пациентов с коронавирусом

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В больницах Адыгеи планируют создать ещё 500 койко-мест для пациентов с коронавирусом.
В больницах Адыгеи создадут ещё 500 мест для пациентов с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Юга.ру».

«Мы должны быть готовы к любой ситуации. Нужно продолжить создание запаса лекарств, средств защиты и оборудования. К 28 апреля — завершить работу по наращиваю резервных мощностей медучреждений, чтобы повысить готовность в случае ухудшения эпидситуации», — заявил глава республики Мурат Кумпилов.

По данным регионального Минздрава, инфекционная больница, работающая как госпиталь, сможет принимать170 пациентов, то есть дополнительно создано 50 мест.

В Майкопской горбольнице появится 250 коек, в терапевтическом отделении — 70. Аналогичная работа практически завершена в больнице Энема, где подготовили 100 коек.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Коми планируют приобрести ещё 100 аппаратов искусственной вентиляции лёгких после достижения договорённости с крупными компаниями, работающими в регионе.

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