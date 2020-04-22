Суд арестовал ещё 23 участника митинга во Владикавказе
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции.
«На данный момент вынесены решения ещё по 23 делам об административных нарушениях», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что нарушителей в зависимости от совершённых ими противоправных действий арестовали на срок от трёх до 15 суток.
20 апреля во Владикавказе на площади Свободы прошёл несогласованный митинг. СК возбудил уголовное дело в связи с применением насилия в отношении 13 силовиков на этом митинге.
21 апреля суд арестовал 14 участников митинга во Владикавказе.