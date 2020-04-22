После митинга во Владикавказе госпитализировали пятерых силовиков

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В Северной Осетии после несанкционированного митинга, прошедшего 20 апреля во Владикавказе, госпитализированы пять сотрудников правоохранительных органов.
После митинга во Владикавказе госпитализировали пятерых силовиков
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии.

«Пять силовиков сейчас находятся в медсанчасти, их госпитализировали после митинга в понедельник. Сотрудникам правоохранительных органов перебили ноги», — рассказал представитель пресс-службы.

20 апреля во Владикавказе на площади Свободы прошёл несогласованный митинг, участники которого призывали отменить режим самоизоляции. 

Прибывшие правоохранители предупредили участников акции о незаконности их действий и потребовали разойтись. После того как митингующие проигнорировали требования сотрудников правоохранительных органов, была предпринята попытка вытеснить собравшихся.

СК возбудил уголовное дело в связи с применением насилия в отношении 13 силовиков на митинге.

21 апреля суд арестовал 14 участников митинга во Владикавказе.

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