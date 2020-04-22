После митинга во Владикавказе госпитализировали пятерых силовиков
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии.
«Пять силовиков сейчас находятся в медсанчасти, их госпитализировали после митинга в понедельник. Сотрудникам правоохранительных органов перебили ноги», — рассказал представитель пресс-службы.
20 апреля во Владикавказе на площади Свободы прошёл несогласованный митинг, участники которого призывали отменить режим самоизоляции.
Прибывшие правоохранители предупредили участников акции о незаконности их действий и потребовали разойтись. После того как митингующие проигнорировали требования сотрудников правоохранительных органов, была предпринята попытка вытеснить собравшихся.
СК возбудил уголовное дело в связи с применением насилия в отношении 13 силовиков на митинге.
21 апреля суд арестовал 14 участников митинга во Владикавказе.