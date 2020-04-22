После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.

Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК по Республике Северная Осетия — Алания.

По версии следствия, 20 апреля перед зданием правительства на площади Свободы во Владикавказе состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около 2 тыс. человек.

На место прибыли сотрудники Росгвардии и МВД, которые предупредили собравшихся о незаконности их действий и потребовали разойтись. После того как призывы правоохранителей были проигнорированы, была предпринята попытка вытеснить митингующих.

«Неустановленные следствием лица, не желая быть задержанными и привлечённым к административной ответственности... применили физическое насилие в отношении тринадцати сотрудников Росгвардии и МВД, причинив им телесные повреждения», — заявили в ведомстве.

21 апреля стало известно, что административные аресты на срок от трёх до 15 суток получили 14 участников несанкционированного митинга во Владикавказе.