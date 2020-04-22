Власти Подмосковья поддержали запуск обучающего телеканала

Правительство Московской области поддержало запуск образовательного телеканала «Моя школа в online».

«В Министерстве просвещения России запустили масштабный проект, который привлечёт большую аудиторию школьников, поэтому над ним работает целая команда, которая включает в себя лучших педагогов и методистов. То, что в нём участвуют подмосковные специалисты, — большая ответственность для региона», — цитирует министра образования Подмосковья Ирину Каклюгину телеканал «360».

По её словам, были отобраны лучшие педагоги. Они подготовят более 350 уроков, соответствующих образовательному стандарту.

Занятия в телеформате будут проходить каждый день. Основной материал посвятят двум обязательным предметам — русскому языку и математике, а также самым популярным среди школьников предметам по выбору.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения в ближайшее время планирует дать старт обучающему телеканалу, который будет транслироваться на всех спутниковых платформах «Триколор».

Участник Совета по общему образованию и дополнительному образованию детей комитета по образованию и науке Госдумы Константин Деревянко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с переходом российских школ на систему дистанционного обучения.