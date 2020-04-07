В Минпросвещения заявили о подготовке контента для запуска обучающего телеканала

Министерство просвещения в ближайшее время планирует дать старт обучающему телеканалу, который будет транслироваться на всех спутниковых платформах «Триколор».

Как передаёт ФАН, запуск телеканала позволит учащимся во время самоизоляции в отдалённых районах страны, где нет устойчивого интернета, получать своевременные и качественные обучающие материалы.

Отмечается, что подготовкой материалов занимаются эксперты министерства и представители группы компаний «Просвещение».

Кроме того, эксперты рассматривают возможность привлечения контента интернет-платформ Mail.ru и «Яндекс».

«Мы находимся в особом жизненном режиме в связи с распространением коронавируса. Любая мера, направленная на интенсивное обучение, может только приветствоваться. Устойчивый сигнал спутниковой системы, возможно, облегчит ситуацию с получением знаний», — отметил научный сотрудник лаборатории социально-гуманитарного общего образования Института стратегии развития РАО Илья Лобанов.

Ранее участник Совета по общему образованию и дополнительному образованию детей комитета по образованию и науке Госдумы Константин Деревянко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с переходом российских школ на систему дистанционного обучения.