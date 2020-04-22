В «Ростехе» прокомментировали переход сотрудников на удалённую работу

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Специалисты «Ростеха» рассказали об особенностях организации дистанционной работы сотрудников.
В «Ростехе» прокомментировали переход сотрудников на удалённую работу
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

Как сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу компании, в связи с режимом самоизоляции около 58% персонала «Ростеха» работают дистанционно.

«Специалистам предоставляются в пользование служебные мини-ПК и ноутбуки с установленными на них средствами защиты информации, используемые как тонкие клиенты. Сотрудники «Ростеха» через защищённые криптографическими средствами каналы связи подключаются к инфраструктуре виртуальных рабочих столов в корпоративном ЦОДе (центре обработки данных) и работают со своими данными и приложениями точно так же, как и на рабочем месте», — пояснили в пресс-службе.

В компании отметили, что вопрос возвращения сотрудников в офис будет рассматриваться, когда эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. При этом вариант перевода сотрудников на удалёнку на постоянной основе не рассматривается.

Ранее ведущий эксперт Института современного развития, экономист, автор рубрики «Финансы и инвестиции» в журнале Forbes Никита Масленников в беседе с URA.RU оценил влияние ситуации с коронавирусом на российские компании.

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