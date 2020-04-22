Власти Москвы заявили о бесперебойном оказании помощи пациентам с хроническими заболеваниями

Заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексей Паламарчук заявил о бесперебойном оказании помощи пациентам с хроническими заболеваниями.

«Есть ряд учреждений, который продолжает работать для оказания экстренной помощи. Это не прекращается. Есть жители, которые нуждаются в экстренной госпитализации, например», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, граждане могут обратиться в медучреждения, к лечащему врачу для консультации.

Ранее главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль рассказал о порядке оказания медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями.

Как сообщал НТВ, главный внештатный кардиолог Минздрава Московской области Мария Глезер рассказала об опасности коронавируса.