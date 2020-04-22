Рошаль рассказал о порядке оказания медпомощи пациентам с хроническими заболеваниями
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- РИА Новости
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что вопрос с неотложной помощью решён.
«Как им помощь оказывалась ранее, так оказывается и сейчас», — заявил Рошаль.
Что касается так называемых плановых больных, то, по словам Рошаля, в связи с пандемией коронавируса их не госпитализируют, если нет срочных показаний.
«И правильно делаем. Это для того, чтобы не подвергать их возможности заражения. Здесь, конечно, большая нагрузка ложится на первичное звено», — отметил он.
Ранее, как сообщал НТВ, главный внештатный кардиолог Минздрава Московской области Мария Глезер рассказала об опасности коронавируса.