Рошаль рассказал о порядке оказания медпомощи пациентам с хроническими заболеваниями

Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль рассказал о порядке оказания медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что вопрос с неотложной помощью решён.

«Как им помощь оказывалась ранее, так оказывается и сейчас», — заявил Рошаль.

Что касается так называемых плановых больных, то, по словам Рошаля, в связи с пандемией коронавируса их не госпитализируют, если нет срочных показаний.

«И правильно делаем. Это для того, чтобы не подвергать их возможности заражения. Здесь, конечно, большая нагрузка ложится на первичное звено», — отметил он.

Ранее, как сообщал НТВ, главный внештатный кардиолог Минздрава Московской области Мария Глезер рассказала об опасности коронавируса.