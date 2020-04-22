В Госдуме прокомментировали ситуацию с условиями по ипотеке

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров оценил законопроект касательно получения ипотеки малоимущими гражданами.

«Это хороший закон, концепция, которую предложили коллеги, предполагает в себе компенсирование части расходов из бюджета на ипотеку граждан», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, если рассчитать, то можно увидеть, что большая часть средств уходит в банки и фактически тратится не напрямую на эти цели, то есть на получение заёмщиком жилья.

«Фактически он делится с банками почти половиной той суммы, которая выплачивается. Это так называемый механизм субсидирования процентных ставок», — пояснил депутат.

Как рассказал Фёдоров, есть второй вариант предложения, связанный с обнулением процентной ставки и её снижением.

«Тогда не нужно будет оплачивать её из бюджета. По такому пути идут 40 мировых стран, включая США, Европу», — отметил он.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке кредитных услуг.