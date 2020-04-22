Вирусолог оценил важность тестов на антитела к коронавирусу

Заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский оценил важность тестов на антитела к коронавирусу.

«Процент населения, у которого обнаружат антитела к коронавирусу, будет указывать, сколько человек уже переболело и какова доля тех, у кого развилась устойчивость к заражению», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, далее встанет вопрос о планировании последующих мероприятий: какое количество человек нужно иммунизировать с помощью вакцины.

«Как раз перед её применением можно будет проверять организм человека на наличие антител», — пояснил эксперт.

Как добавил Покровский, если антитела есть, то смысла применять вакцину нет, поскольку иммунитет после перенесённого заболевания обычно бывает сильнее, чем после прививки.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в мае частные лаборатории в России могут предложить людям сдать анализ на антитела к коронавирусу.