Вирусолог оценил важность тестов на антитела к коронавирусу

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Заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский оценил важность тестов на антитела к коронавирусу.
Вирусолог оценил важность тестов на антитела к коронавирусу
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

«Процент населения, у которого обнаружат антитела к коронавирусу, будет указывать, сколько человек уже переболело и какова доля тех, у кого развилась устойчивость к заражению», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, далее встанет вопрос о планировании последующих мероприятий: какое количество человек нужно иммунизировать с помощью вакцины.

«Как раз перед её применением можно будет проверять организм человека на наличие антител», — пояснил эксперт.

Как добавил Покровский, если антитела есть, то смысла применять вакцину нет, поскольку иммунитет после перенесённого заболевания обычно бывает сильнее, чем после прививки.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в мае частные лаборатории в России могут предложить людям сдать анализ на антитела к коронавирусу.

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